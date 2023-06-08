تهيئة 18 ألف حافلة وتأهيل 25 ألف سائق لتنفيذ خطة تفويج الحجاج

وأكد "ثروت" مواصلة الجهود الميدانية والتقنية لكل الفرق العاملة في النقابة لتلبية طلبات التفويج اليومي التي ترد إلى النقابة لتفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة، فيما تكون ذروة عمليات الوصول للمدينة المنورة يوم 25 ذي القعدة الجاري، بينما يتوقع أن يشهد يوم 5 ذي الحجة المقبل ذروة عمليات التفويج اليومي، وفي انتظار ما يرد من طلبات التنقل عبر المسار الإلكتروني لنقل الأعداد المتبقية في المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج.