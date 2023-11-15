بمشاركة 35 مؤسسة ومنظمة دولية.. اختتام مؤتمر جامعة جورجتاون بقطر للأمن المائي بتحديد الحلول والتحديات الإقليمية

اختتمت جامعةُ جورجتاون في قطر أعمالَ مؤتمر "استدامة الواحة"، ضمن سلسلة "حوارات"، ومن المتوقع أن تسهم نتائج المؤتمر وتوصياته في إثراء المناقشات والحوارات الدولية، وتشكل الأساس لاتفاقيات تعاون وشراكات بحثية جديدة حول الأمن المائي والتغير المناخي في المنطقة وحول العالم. وسلّط المؤتمرُ الذي أقيم في 12 و13 نوفمبر بالتعاون مع معهد مشاعات الأرض التابع لجامعة جورجتاون في واشنطن؛ الضوءَ على تأثير الأمن المائي كقوة دافعة لتحقيق قدرٍ أكبر من التعاون والاستقرار الإقليميين، من خلال ربط السياسات بالعلوم، والتكنولوجيا الحديثة بالحلول المستدامة والقائمة على الطبيعة، وتعزيز الجهود والمبادرات والتدابير لمواجهة تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وقد اختتم الدكتورُ صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر، المؤتمرَ بكلمة قال فيها: "من أهم مزايا المؤتمرات والندوات مثل سلسلة "حوارات"، أنها تمهد الطريق لجمع المهتمين بالقضايا المشتركة، وتعزيز النقاشات العالمية والتعاون الذي يؤدي إلى إطلاق برامج ومبادرات مستقبلية لبحث تحديات المنطقة.
من جانبه قال الدكتور بيتر مارا، رئيس معهد مشاعات الأرض: "هذا المؤتمرُ نقطةُ انطلاق للحوار بين المعهد وجامعة جورجتاون حول تعزيز تواجدنا وحضورنا البيئي في هذه المنطقة البالغة الأهمية".
وأكدت الدكتورةُ جيني لولر، مدير أول البحوث في مركز المياه التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة؛ على أهمية التعاون البحثي لتطوير التقنيات التي تساهم في التغلّب على التحديات العالمية المشتركة.
وكانت إسهامات دول الخليج في تحقيق الأمن المائي، محورَ اهتمام ندوة حوارية أخرى أشاد فيها المتحدثون بالإنجازات التي تحقّقت بفضل القدرة العالية على مواجهة التحديات المائية، ومواكبة التغير المناخي في المنطقة، وما ضخته من استثمارات ضخمة في مصادر المياه غير التقليدية، والتحول نحو إعادة تدوير مياه الصرف الصحي بالرغم من أن إتاحة الوصول إلى المياه في كل أنحاء المنطقة قد ساعد على تعزيز التنمية في دول الخليج، ما زالت الحاجة قائمة إلى ترشيد الاستهلاك واستدامته.
وفي ندوة نقاشية حول العلاقة بين المياه والغذاء، أشار المتحدّثون إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد الغذائية العالمية والصراعات الأمنية، دفعت الدول إلى إعادة التفكير في مفهوم الأمن الغذائي، إلا أن مختلف الاستراتيجيات المتبعة بصدد استنزاف الموارد الطبيعية، خاصة المياه.
واستعرض الدكتور لوغان كوكران، الأستاذ المشارك بجامعة حمد بن خليفة؛ استراتيجية قطر الهادفة إلى تكوين مخزون غذائي استراتيجي وطني، وزيادة الإنتاج المحلي بشكل استراتيجي، وتطوير السوق المحلية، وتنويع الواردات.
شدّد المشاركون في جلسات المؤتمر على الدعوة للابتكار، وأكّدوا ضرورة دمج البيانات المجمّعة من الأقمار الصناعية، ومن مصادر الأخرى في وضع السياسات، كما ناقشوا الوسائل الكفيلة بدمج الحلول القائمة على الطبيعة لتجديد النظم البيئية الهشة وإعادة إحيائها، فضلًا عن دراسة المعارف التقليدية.
واختتم المؤتمر بعروض ملهمة من طلاب جامعة جورجتاون في قطر، أبرزوا فيها الطبيعة العالمية لتحديات المياه وأهمية حشد وجهات النظر الشبابية حول إدارة المياه.
للاطلاع على أبرز ما جاء في المؤتمر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ، ولمزيد من المعلومات حول سلسلة مؤتمرات حوارات، والتي تستمرّ مع مؤتمر "ثقافات الطاقة العالمية: كيف تشكل الطاقة حياتنا اليومية" يومي 9 و10 ديسمبر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني .