بمشاركة 35 مؤسسة ومنظمة دولية.. اختتام مؤتمر جامعة جورجتاون بقطر للأمن المائي بتحديد الحلول والتحديات الإقليمية

وكانت إسهامات دول الخليج في تحقيق الأمن المائي، محورَ اهتمام ندوة حوارية أخرى أشاد فيها المتحدثون بالإنجازات التي تحقّقت بفضل القدرة العالية على مواجهة التحديات المائية، ومواكبة التغير المناخي في المنطقة، وما ضخته من استثمارات ضخمة في مصادر المياه غير التقليدية، والتحول نحو إعادة تدوير مياه الصرف الصحي بالرغم من أن إتاحة الوصول إلى المياه في كل أنحاء المنطقة قد ساعد على تعزيز التنمية في دول الخليج، ما زالت الحاجة قائمة إلى ترشيد الاستهلاك واستدامته.