حاملًا العديد من الفرص المميزة.. "السعدون العقارية" تطرح مزاد "مكاسب" على عمائر تجارية وسكنية بالرياض

تطرح شركة السعدون العقارية، عبر مزاداتها الدورية، مزاد "مكاسب" الذي يحتوي على العديد من الفرص العقارية المميزة ذات الريع والعوائد التأجيرية بمدينة الرياض.
وتشمل العقارات المطروحة في المزاد: عمائر تجارية، وسكنية، وصالات بحي المونسية على شارع الصحابة وبالقرب من الدائري الشمالي، وبحي القادسية.
وسيقام المزاد يوم الأربعاء 17/ 5/ 2023م الموافق 27/ 10/ 1444هـ بقاعة المقصورة؛ وذلك بقرار من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).
يُذكر أن شركة السعدون العقارية ستقيم هذا الشهر أيضًا مزادًا إلكترونيًّا بعدة مدن بمنطقة الوسطى بعقارات متنوعة وجذابة.
ولمزيد من التفاصيل الاطلاع على البروشور في الرابط أدناه:
https://drive.google.com/file/d/1cs-5n3t4WKpZMa4DjF4JvebrBGa86wuk/view?usp=share_link
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