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حاملًا العديد من الفرص المميزة.. "السعدون العقارية" تطرح مزاد "مكاسب" على عمائر تجارية وسكنية بالرياض

الشركة ستقيم هذا الشهر مزادًا إلكترونيًّا بعدة مدن بمنطقة الوسطى بعقارات متنوعة وجذابة