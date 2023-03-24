"الدفاع المدني" ينبّه لأمطار متوقعة على العاصمة و19 من محافظاتها

وشملت التوقعات كلًا من: الرياض العاصمة، والخرج، ووادي الدواسر، والسليل، وعفيف، والدوادمي، وشقراء، والزلفي، والمجمعة، والقويعية، والغاط، وحوطة بني تميم، والأفلاج، وثادق، ورماح، والمزاحمية، والدرعية، وضرما، وحريملاء، والدلم.