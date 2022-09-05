"صحة الطائف".. دورة عن إتقان مهارتي الإقناع والتفاوض وتكوين الجماعات العلاجية

نفّذت "صحة الطائف" -ممثلة في إدارة الخدمة النفسية والاجتماعية- دورة عن مهارات إعادة التأهيل الاجتماعي لمرضى الإقامة الطويلة بالمستشفيات، ضمن مشاريع وزارة الصحة لأقسام الخدمة الاجتماعية لعام ٢٠٢٢م.
وأقيمت الدورة بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، ألقتها المدربة الأخصائية الاجتماعية الإكلينيكية مروة محمد نوح.
وتهدف الدورة إلى تمكين المتدربين من التعرف على التأهيل وإعادة التأهيل الاجتماعي لمرضى الإقامة الطويلة بالمستشفيات، وكيفية إعداد البرامج التأهيلية لهؤلاء المرضى، بالإضافة إلى التعرف على آلية تنفيذ تلك البرامج مع إتقان مهارتيْ الإقناع والتفاوض ومهارات تكوين الجماعات العلاجية.
ويتم تنفيذ الدورة خلال ثلاثة أيام بمعدل ٣ ساعات تدريبية لكل يوم، وتم ترشيح الأخصائيين لحضور هذه الدورة من مختلف مستشفيات محافظة الطائف والمستشفى.
وتعتبر هذه الدورة امتدادًا لسلسلة الدورات التطويرية التي تسعى لإكساب الأخصائيين الاجتماعيين المهارات اللازمة للقيام بالعمل الاجتماعي بكفاءة ومهنية عالية بوزارة الصحة.