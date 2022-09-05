"صحة الطائف".. دورة عن إتقان مهارتي الإقناع والتفاوض وتكوين الجماعات العلاجية

وتهدف الدورة إلى تمكين المتدربين من التعرف على التأهيل وإعادة التأهيل الاجتماعي لمرضى الإقامة الطويلة بالمستشفيات، وكيفية إعداد البرامج التأهيلية لهؤلاء المرضى، بالإضافة إلى التعرف على آلية تنفيذ تلك البرامج مع إتقان مهارتيْ الإقناع والتفاوض ومهارات تكوين الجماعات العلاجية.