انطلاق المعرض الزراعي لتعزيز قدرة القطاع وتوقعات بتجاوز إيراداته 31 مليار دولار نهاية 2024

يأتي المعرض في ظل توقعات إيجابية لصندوق النقد الدولي، الذي يتنبأ بأن تسجل المملكة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في عام 2025، مدفوعاً بشكل كبير بنمو قطاع الزراعة، حيث من المتوقع أن تصل إيراداته إلى أكثر من 31 مليار دولار في عام 2024، بناءً على استثمارات مقدرة بـ 70 مليار دولار بحلول عام 2030.