فرق الطوارئ بالشوارع.. أعمال تصريف مياه الأمطار بالباحة على قدم وساق

كثّفت أمانة منطقة الباحة، اليوم، فرق ‫الطوارئ في شوارع وميادين المنطقة وعلى المناهل وشبكات تصريف الأمطار؛ وذلك للتأكد من عدم وجود أي عوائق قد تحول دون تصريف المياه.