الشؤون الدينية للحرمين الشريفين تكثف برامج حلقات القرآن في العشر الأواخر

كثفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي حلقات وبرامج تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في العشر الأواخر, ومن ضمنها "برنامج دائم" لتحفيظ القرآن الكريم للرجال والنساء على مدار 24 ساعة، التحق به 1230 طالبًا وطالبة، يقوم بتعليمهم 102 معلم ومعلمة, و"برنامج لتصحيح التلاوات" للزائرين والزائرات، مقسم على 6 فترات للزائرين، و5 فترات للزائرات، يستفيد منه يوميًا 1300 زائر وزائرة، يقوم بتعليمهم 47 معلمًا ومعلمة.