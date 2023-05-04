"إغاثي الملك" يسلّم 500 طنّ من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 500 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي؛ لتوزيعها في جميع المحافظات بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وممثّل برنامج الأغذية العالمي والمدير الإقليمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري.
ووقّع برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق المركز في مقرّ مستودعات برنامج الأغذية العالمي بالأردن؛ تمهيدًا لتوزيعها على أكثر من 246 ألف مستفيد من خلال البرنامج على اللاجئين السوريين في المخيمات والأسر الأردنية الأكثر احتياجًا، واللاجئين الفلسطينيين في المجتمع المستضيف.
ورفع السفيرُ السديري الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ على ما يقدّمانه من جهود إنسانية كبيرة لجميع المحتاجين والمتضرّرين حول أنحاء العالم، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع الإنسانية التي تسهم بتخفيف معاناة المحتاجين.
بدوره قال ممثّل برنامج الأغذية العالمي والمدير الإقليمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز: "إن المملكة تعدُّ من أكبر الدول المانحة للبرنامج في الأردن، معربًا عن امتنانه لهذه المساهمة السخية.
ويأتي ذلك ضمن البرامج التي تُقدّمها حكومةُ خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.