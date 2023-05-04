"إغاثي الملك" يسلّم 500 طنّ من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 500 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي؛ لتوزيعها في جميع المحافظات بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وممثّل برنامج الأغذية العالمي والمدير الإقليمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري.