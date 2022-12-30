"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على جازان

كما نبه المركز من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على مدينة جازان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، وجزر فرسان، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.