بعد تقارير العسل المغشوش.. "اليامي": لا يمكن أن تكون كل المنتجات التي نشتريها من الأسواق "طبيعية"

ويعلق "اليامي" قائلًا: "من دون تقارير ولا أبحاث وبالحدس فقط تعرف أن كل هذا العسل في العالم لا يمكن أن يكون طبيعيًا، نظرة واحدة إلى محل الفول والعامل يسكبه كالماء على "المعصوب"، أو لمحل الفطائر و"المعلم" يرشه على فطيرة "عش البلبل" تجعلك توقن بأن هذا خليط من السكر وشيء آخر.. عند تجولك في أي سوق مركزية وترى آلاف الأصناف من صابون الشعر "الشامبو" أو ملطفاته، أو الصابون العادي، ثم تنتقل إلى أقسام أخرى تقدم غذاء أو خليطًا معينًا، وكل هذه الأصناف مكتوب أنها بالعسل، وبزيت الزيتون، وبذور الكتان، واللوز، والشاهي الأخضر أو أي من المواد المفيدة صحيًا، تعرف يقينًا أن كل هذا غير معقول".