"أمانة المدينة" تطلق خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة "بلدي"

جدير بالذكر أن خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية هي أول خدمة سيتم إطلاقها من خدمة منتج التقييم الذاتي للوزارة، وستشمل أنواعًا مختلفة من الرقابة البلدية، مثل: (الرقابة على الرخص التجارية، الرقابة على المباني، الرقابة على الحفريات، الرقابة الشمولية).