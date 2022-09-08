"أمانة المدينة" تطلق خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة "بلدي"

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة "بلدي"؛ لتعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية، وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم، حيث يمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقييم بعد الانتهاء منه، وإبرازه في المنشأة التجارية اختياريًّا.
وتواصل الأمانة جهودها في دعم قطاع الأعمال من خلال خدمات القطاع البلدي الرقمية، وتسعى أمانة المنطقة من خلال الخدمة إلى المساهمة في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدية؛ من خلال توعية أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية الخاصة بأنشطتهم، وتعريفهم بتحديات تطبيقها.
جدير بالذكر أن خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية هي أول خدمة سيتم إطلاقها من خدمة منتج التقييم الذاتي للوزارة، وستشمل أنواعًا مختلفة من الرقابة البلدية، مثل: (الرقابة على الرخص التجارية، الرقابة على المباني، الرقابة على الحفريات، الرقابة الشمولية).