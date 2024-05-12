أمانة الرياض تُشارك غدًا في معرض "المشاريع الكبرى" وقمة الشرق الأوسط

يُذكر أن القمة تلقي نظرة شاملة على المشروعات الكبرى: السياحية، والسكنية، والتجارية، والصناعية، ومنها مشروعات منطقة الرياض في "البنية التحتية، وتطوير حي الملك سلمان، وأنسنة الأحياء، والإصحاح البيئي، والتشجير، والحد من التشوه البصري، والتنمية الحضرية".