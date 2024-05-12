أمانة الرياض تُشارك غدًا في معرض "المشاريع الكبرى" وقمة الشرق الأوسط

تشارك أمانة منطقة الرياض في "معرض المشاريع السعودية الكبرى" و"قمة الشرق الأوسط 2024م"، خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في فندق هيلتون الرياض.
ويتيح المعرضُ والقمة الاطلاعَ على المشروعات الكبرى في المملكة والتجارب والحلول العملية والابتكارية في مجال المشروعات إقليميًّا ودوليًّا، والتعرف على أبرز الأنشطة المعمارية والإنشائية في المنطقة بما يسهم في بناء تخطيط حضري مستدام.
يذكر أن حضور الأمانة في المعرض والقمة يتيح لها إشراك أصحاب المصلحة مشروعاتها، وإطلاعهم على التنمية الحضرية المستدامة التي تتبناها أمانة منطقة الرياض؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما يعزز دور الأمانة الإستراتيجي؛ كونها ممكّنًا رائدًا في التنمية المستدامة للمشروعات الكبرى في المملكة؛ مما يجعلها وجهة للمستثمرين في الشرق الأوسط، ويسهم في بناء خططها التنموية، الحضرية والبيئية، بما يتوافق مع استراتيجيتها، ومتطلبات منطقة الرياض.
يُذكر أن القمة تلقي نظرة شاملة على المشروعات الكبرى: السياحية، والسكنية، والتجارية، والصناعية، ومنها مشروعات منطقة الرياض في "البنية التحتية، وتطوير حي الملك سلمان، وأنسنة الأحياء، والإصحاح البيئي، والتشجير، والحد من التشوه البصري، والتنمية الحضرية".
يذكر أن مشاركة أمانة الرياض في المعرض والقمة، ضمن استراتيجية أمانة المنطقة لتعزيز حضورها النوعي، وبناء شراكات نوعية، والاطلاع على التجارب والحلول الذكية، والابتكار في إدارة المدن، والبناء الحضري، والتحول الرقمي، وخدمة السكان بما يجعل الرياض وجهة عالمية مُزدهرة مُستدامة.