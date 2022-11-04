أول تعليق لـ"فيصل العتيبي" بعد تعرضه للتنمر.. ومختصة: احذروا هذه العبارات!

‏وقال في حديث مع خلف الخلف لبرنامج "mbc في أسبوع": "بينما كنت أقوم ببثّ مباشر في التيك توك تعرضت لبعض التعليقات المسيئة وسبّ وسخرية، وقد حاولت أن أتحكّم بنفسي، إلا أنني لم أتمكن من ذلك".