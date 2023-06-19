أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار

يقف أمير منطقة تبوك، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمنفذ حالة عمار بعد غدٍ الأربعاء, على مختلف الخدمات والتسهيلات التي جندتها القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بالمنفذ المقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج من مختلف الدول عبر منفذ حالة عمار، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده لخدمة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى من وصولهم إلى منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية.