أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار

يقف أمير منطقة تبوك، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمنفذ حالة عمار بعد غدٍ الأربعاء, على مختلف الخدمات والتسهيلات التي جندتها القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بالمنفذ المقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج من مختلف الدول عبر منفذ حالة عمار، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده لخدمة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى من وصولهم إلى منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية.
وتواصل الجهات المشاركة في لجنة أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك، وبإشراف مباشر من أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ، أعمالها بتوفير كل الإمكانات والسبل لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ من مختلف الجنسيات، وتقديم خدمات جليلة ومتنوعة، وسط منظومة خدمية متكاملة وبتنسيق تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة.