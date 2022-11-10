ممرضات "القنفذة" تحصدن جائزتين بمؤتمر "المحاكاة الصحية" بالرياض

حصدت أخصائية التمريض زهراء هادي الحليسي، من مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة؛ المركز الأول بمسابقة "فن المولاج"، خلال المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية 2022م، المنعقد في مدينة الرياض.