ممرضات "القنفذة" تحصدن جائزتين بمؤتمر "المحاكاة الصحية" بالرياض

حصدت أخصائية التمريض زهراء هادي الحليسي، من مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة؛ المركز الأول بمسابقة "فن المولاج"، خلال المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية 2022م، المنعقد في مدينة الرياض.
فيما حقّقت أخصائي أول تمريض آمنة محمد الغانمي، من "صحة القنفذة" المركز الثاني في المسابقة ذاتها.
ويعد هذا المؤتمر ضمن أهم وأضخم مؤتمرات المملكة، وتشارك به نخبة من مختلف دول العالم.
وقدمت "صحة القنفذة" شكرها وتقديرها للزميلات اللاتي تميزن بهذا الفن "فن المولاج"، والذي يحاكي الواقع في مجال التدريب للاستفادة من الممارسين الصحيين، وتطبيق أفضل الممارسات بمجال التدريب الصحي.
ويعدّ ذلك ضمن اهتمامات "صحة القنفذة" ممثلة في إدارة الشؤون الأكاديمية؛ حيث يتم تجهيز اعتماد مركز متكامل للتدريب باستخدام تقنيات المحاكاة الصحية.