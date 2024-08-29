شاهد "ليالي الطائف" الساحرة.. فعاليات جذبت مليوني سائح "خيل وعجائب وترفيه"

واستمتع السياح بالأجواء المطيرة التي شهدتها الطائف والمرتفعات السياحية؛ فيما اشتمل المسار الرياضي لليالي الطائف على: البرامج الرياضية، وسباقات نادي الخيل، ومهرجان ولي العهد للهجن، وسباق صعود الهضبة، ودوري البادل، وقدم المسار الزراعي عددًا من الفعاليات المتعلقة بالمزارعين مع موسم الفواكه والخضروات المختلفة التي تشتهر بها الطائف من خلال فعاليات سوق المزارعين، الذي هدف إلى عرض المنتجات الزراعية وتجربة قطف الثمار الطازجة والاستمتاع مع العائلة بين أحضان الطبيعة في المزارع الخضراء في الهدا والشفا، وحققت فعاليات المسار الترفيهي إقبالًا كبيرًا في ظل العروض الفنية بجامعة الطائف، وحديقة العجائب بالسداد، ومهرجان الشكولاتة، ومهرجان صيف الردف، ومعرض العطور، وجادة الخيل والهجانة، و"هذا تراثنا"، التي ضمها متنزه الردف.