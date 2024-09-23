فخر واعتزاز.. جدة التاريخية تحتفل باليوم الوطني بأنشطة ثقافية

ومن ضمن الفعاليات "زاوية 97"، التي حوّلت برحة بيت نصيف وزقاق سوق الحرفيين إلى معرض فني يتيح للفنانين والحرفيين عرض إبداعاتهم، كما اشتملت على أكثر من 10 ورش عمل متنوعة للحرفيين في مجال الرسم الحر، والرسم على مركن للزرع، والخط العربي، وهندسة الجبس والنحت، والنسيج والتطريز.