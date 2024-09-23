فخر واعتزاز.. جدة التاريخية تحتفل باليوم الوطني بأنشطة ثقافية

أقام برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، احتفالًا باليوم الوطني الـ 94 للمملكة المقام تحت شعار "نحلم ونُحقق".
وشهدت المنطقة التاريخية إقبالًا واسعًا من الزوار والسكان، الذين توافدوا بمختلف فئاتهم العمرية متوشحين بالأعلام الوطنية، وسط مشاعر الفخر والانتماء للوطن.
ومن ضمن الفعاليات "زاوية 97"، التي حوّلت برحة بيت نصيف وزقاق سوق الحرفيين إلى معرض فني يتيح للفنانين والحرفيين عرض إبداعاتهم، كما اشتملت على أكثر من 10 ورش عمل متنوعة للحرفيين في مجال الرسم الحر، والرسم على مركن للزرع، والخط العربي، وهندسة الجبس والنحت، والنسيج والتطريز.
وكانت "زاوية 97" بمثابة ملتقى لإحياء الحرف التقليدية وتعزيز المواهب الإبداعية في إطار من الأصالة والتراث، مما جعلها مقصدًا للزوار من الأسر والأفراد، الذين أبدوا اهتمامهم بتجارب الحرف القديمة والورش العملية التي أقيمت.