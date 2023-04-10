شاهد.. أمطار الحرم المكي واستعدادات مبكرة لضمان سلامة قاصدي البيت العتيق

يشهد الحرم المكي في الوقت الحالي هطولات متوسطة الى غزيرة، حيث يعيش زوّار البيت العتيق مشاهد إيمانية وروحانية وسط أجواءٍ مليئة بالأمن والطمأنينة، خلال هطول الأمطار التي يُتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة.