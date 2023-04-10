شاهد.. أمطار الحرم المكي واستعدادات مبكرة لضمان سلامة قاصدي البيت العتيق

يشهد الحرم المكي في الوقت الحالي هطولات متوسطة الى غزيرة، حيث يعيش زوّار البيت العتيق مشاهد إيمانية وروحانية وسط أجواءٍ مليئة بالأمن والطمأنينة، خلال هطول الأمطار التي يُتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة.
ورفعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين من أعمال التنظيف والتنظيم لمواجهة هطول الأمطار بالمسجد الحرام، وسط استعدادات مبكرة، لضمان سلامة وأمن قاصدي البيت العتيق.
كما كثّفت استعدادها لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وتنفيذ الخطط الاحترازية لنزول الأمطار، وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.