تهدف لدعم تربية النحل.. "أرامكو السعودية" توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية النحالين في محافظة رجال ألمع

ومن خلال تعاون أرامكو السعودية والجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة رجال ألمع، ستكون الفرص سانحة للإسهام في تقديم الدعم اللازم للنحالين في مجال بناء القدرات، والعمل على توفير أحدث المعدات التي تساعدهم في تطوير منتجاتهم، ووضع الاستراتيجيات، والتسويق، وتخطيط الأعمال، وتهيئة البيئة المساندة لهم؛ بهدف رفع مستوى قدراتهم وتطويرها، بما يُسهم في تحقيق القيمة للناتج المحلي، وتوفير مزيد من فرص الإنتاج في مختلف القطاعات.