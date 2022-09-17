مملكة الخير.. توزيع أكثر من 219 طنًّا من السلال الغذائية بعدن ومركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ5.852 مستفيدًا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 219 طنًّا و350 كيلوغرامًا من السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مديريات: (البريقة، ودار سعد، والشيخ عثمان) بمحافظة عدن، استفاد منها 12.300 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ5.852 مستفيدًا خلال الفترة من 24 حتى 30 أغسطس 2022م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 635 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 376 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 71 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 480 مريضًا، وعيادة الإحالة الطبية 12 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 242 طفلًا، وقسم التوليد 14 مريضًا؛ فيما صُرفت الأدوية لـ1.777 مريضًا، واستفاد من قسم الأشعة 86 مستفيدًا،
وأجري 341 فحصًا مخبريًّا، وراجع قسم التوعية والتثقيف 1.818 فردًا.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 777 فردًا، وقسم نقل الدم 4 مستفيدين؛ فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 70 طنًّا من المساعدات الغذائية للنازحين والمتضررين من الجفاف في مديرية داينيلي التابع لإقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 6.000 فرد.
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة؛ للإسهام في تغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، لدعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال وتوفير المياه والإيواء للنازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.