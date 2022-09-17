مملكة الخير.. توزيع أكثر من 219 طنًّا من السلال الغذائية بعدن ومركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ5.852 مستفيدًا

وراجع عيادة الطوارئ 635 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 376 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 71 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 480 مريضًا، وعيادة الإحالة الطبية 12 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 242 طفلًا، وقسم التوليد 14 مريضًا؛ فيما صُرفت الأدوية لـ1.777 مريضًا، واستفاد من قسم الأشعة 86 مستفيدًا،