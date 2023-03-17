في منظر جمالي ساحر.. "الثبيتي" يوثق "البرق يعانق العَلَم السعودي" في سماء شقراء

في منظر جمالي ساحر، تمكَّن مساء اليوم الجمعة المواطن سليمان بن عبدالله العتيبي من توثيق البرق وهو يعانق العَلَم السعودي في سماء شقراء، في موقف يعكس اعتزاز المواطن السعودي بهويته الوطنية، وبما يحمله العَلَم السعودي من دلالات عظيمة، ومضامين عميقة لتاريخنا الأصيل، وفي موقف يعكس شغف المواطن السعودي بما ترمز له راية العز والفخر التاريخية، وبما يروي العَلَم من قصة نضال عميق، ووحدة أبدية بين الشعب وقادته منذ تأسيس هذه البلاد الطاهرة والعظيمة.