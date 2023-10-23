النيابة العامة: إدانة ٦ مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال أكثر من مليار ريال

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تمّ غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) "مليار وخمسة وثلاثين مليوناً ومئة وسبعة وتسعين ألف ريال سعودي"، وبالتحقق من مصدر الأموال تبيّن أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.