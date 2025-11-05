الأمين العام لهيئة كبار العلماء يطلق منصة حوار إستراتيجي دوري مع مديري العموم لتعزيز الأداء الحكومي في الرئاسة

وأضاف: "ستعمل الرئاسة وكافة قطاعاتها وفق خطط طموحة، ومسؤوليتنا تقتضي توحيد الجهود وتفعيل دور الكوادر القيادية لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة في الخدمة الحكومية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية الجديدة في تعزيز سرعة اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتحسين مستويات التنسيق بين مختلف الإدارات، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي العام ويزيد من الجاهزية للتعامل مع المتغيرات والمبادرات الحكومية المستقبلية، بما يتوافق مع تطلعات قيادتنا الرشيدة - حفظهم الله - التي جعلت من تطوير الخدمات الحكومية ركيزة أساسية لرفاهية المواطن".