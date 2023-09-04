"التجارة" توضح حقوق ومزايا الشركات غير الربحية في نظام الشركات الجديد

ولفتت الوزارة إلى أنه بحسب المادة 195 من نظام الشركات ومع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، يجوز تأسيس شركة غير ربحية من قِبل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك، كما يجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة في ذلك.