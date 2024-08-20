العام المقبل.. السعودية تتسلم سفنًا كهربائية طائرة

تتميز السفينة بكونها أصغر وأسرع من العبّارات التقليدية؛ مما يسمح برحلات أسرع ووتيرة أعلى للركاب، وتعتمد على أجنحة تحت الماء موجهة بالحاسوب، وتستهلك طاقة أقل بنسبة 80% من السفن التقليدية، بسرعة 25 عقدة وأكثر من ساعتين من التحمل، كما أنها أسرع وأطول سفينة ركاب كهربائية حتى الآن.