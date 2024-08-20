العام المقبل.. السعودية تتسلم سفنًا كهربائية طائرة

يُبحر أسطول من السفن الكهربائية الطائرة في نيوم مطلع العام المقبل؛ وفقًا لبيان شركة "كانديلا" السويدية، التي ستُسَلم السعوديةُ دفعةً أولية من 8 سفن؛ مما يجعلها أكبر طلبية في تاريخ الشركة.
ويُتوقع أن يتم تسليم الدفعة الأولى من السفن في عاميْ 2025 وأوائل 2026.
في صفقة بارزة، ستخدم سفن "كانديلا بي- 12" شبكة النقل البحرية في نيوم التي صُممت لتقديم نظام نقل مائي خالٍ من الانبعاثات، مع تحسينات كبيرة على وسائل النقل التقليدية، وتتسع السفينة لما بين 20 و30 شخصًا.
تتميز السفينة بكونها أصغر وأسرع من العبّارات التقليدية؛ مما يسمح برحلات أسرع ووتيرة أعلى للركاب، وتعتمد على أجنحة تحت الماء موجهة بالحاسوب، وتستهلك طاقة أقل بنسبة 80% من السفن التقليدية، بسرعة 25 عقدة وأكثر من ساعتين من التحمل، كما أنها أسرع وأطول سفينة ركاب كهربائية حتى الآن.
تتيح الأجنحة المائية مستوىً جديدًا؛ حيث يمكن أن يطير الركاب بسلاسة فوق مياه البحر الأحمر، ويوازن نظام التحكم الرقمي في الطيران 100 مرة في الثانية لضمان الاستقرار حتى في أوقات الرياح والأمواج.
تتميز محركات Candela C-POD بكونها هادئة، ولا تسبب إزعاجًا للحياة البحرية، ويقلل التصميم من الموجات الناتجة؛ مما يسمح برحلات أسرع.