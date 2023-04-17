بحوزته بندقية وذخيرة.. ضبط مخالف لنظام البيئة لقيامه بالصيد دون ترخيص في أملج

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفًا لنظام البيئة، ارتكب مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة أملج بمنطقة تبوك، بحوزته بندقية رش من نوع (شوزن)، و(13) ذخيرة، وطائرًا مصيدًا.