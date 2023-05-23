جدة.. اجتماع إسلامي طارئ غداً حول الاعتداءات المتواصلة على "الأقصى"

وأشارت، وفق "الألمانية"، إلى أنه من المرتقب أن يخاطب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، الاجتماع ليطلعه على "التطورات الخطيرة التي يتعرّض لها المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس الشريف، إضافة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة".