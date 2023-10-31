"لين" الراعي البلاتيني لملتقى الصحة العالمي 2023م

وكانت مشاركة لين -الرائدة في تمكين الابتكار في القطاع الصحي وتطويره من خلال مبادراتها ومنتجاتها الرقمية- فاعلةً في الملتقى الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، واستكشاف أحدث التقنيات، والاستفادة المتبادلة من خلال الندوات المصاحبة، حيث كان الملتقى بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة، وأكثر من 62 دولة ممثّلة، و8 فئات متنوعة، هي: البنية التحتية، وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات، والتصوير والتشخيص، والأدوية والتغذية، والرعاية الصحية والخدمات العامة، والمعدات والأجهزة الطبية، والمستهلكات، ومعدات وأجهزة المختبرات.