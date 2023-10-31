"لين" الراعي البلاتيني لملتقى الصحة العالمي 2023م

شاركت شركة لين لحلول الأعمال راعيًاً بلاتينيًاًّ في ملتقى الصحة العالمي (استثمر في الصحة - تمكين الابتكار من أجل مستقبل مستدام) الذي عُقد في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في مدينة الرياض من التاسع والعشرين حتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر 2023م تحت شعار "استثمر في الصحة - تمكين الابتكار من أجل مستقبل مستدام".
وكانت مشاركة لين -الرائدة في تمكين الابتكار في القطاع الصحي وتطويره من خلال مبادراتها ومنتجاتها الرقمية- فاعلةً في الملتقى الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، واستكشاف أحدث التقنيات، والاستفادة المتبادلة من خلال الندوات المصاحبة، حيث كان الملتقى بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة، وأكثر من 62 دولة ممثّلة، و8 فئات متنوعة، هي: البنية التحتية، وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات، والتصوير والتشخيص، والأدوية والتغذية، والرعاية الصحية والخدمات العامة، والمعدات والأجهزة الطبية، والمستهلكات، ومعدات وأجهزة المختبرات.
ويركّز مجال شركة لين لخدمات الأعمال على تطوير الحلول المتقدمة، والسعي إلى تمكين الرعاية الصحية من أيّ مكان، وفي أيّ وقت، وذلك بتقديم حلول مُوجّهة ووقائية تُساهم في رفع مستوى الصحة السكانية العامة، وتعطي حلولًا مُمَكنة بالبيانات تساعد في اتخاذ قرارات أكثر نفعًا، بالإضافة إلى الاهتمام بالتكامل بين الخدمات لتطوير المنظومة الصحية الشاملة، وتحقيق المركزية في مصادر البيانات.
وخلال الملتقى، أطلقت لين آخر إصدار من (منصة يمامة) التي تُمكّن صنّاع القرار من مراقبة جميع العمليات في القطاع الصحي في المملكة مباشرةً من خلال عرض البيانات الديموغرافية لسكّان المملكة على لوحات تحكّم لمتابعة الأمراض المزمنة والأمراض المعدية وغيرها؛ لتسهيل اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الحلول المقدّمة.
واستعرضت لين في جناحها في الملتقى بعضًا من منتجاتها التي تخدم القطاع الصحي، مثل (منتج نظام رقيم)، وهو نظام التكامل والترابط للمعلومات الصحية في المنشآت الصحية، و(منصة أكسن) التي تُمكّن الأفراد والمنشآت من توظيف البيانات الآمنة بمختلف الطرق، مثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.
كما كان لمنسوبي شركة لين حضور متميّز في المؤتمرات المصاحبة للملتقى، تحدّثوا فيها عن الابتكار، وكيفية توظيف التحوّل الرقمي لخدمة الصحة السكانية، منوّهين بإسهامات لين في مجال الرعاية الصحية وتطويرها لتواكب التقدّم التقني، وتنمية القطاع الصحي بجودة وكفاءة عالية، وتقديم حلول الخدمات الصحية لتوطيد أواصر الترابط في المنظومة الصحية بين مقدّميها ومتلقّيها.