"فلكيّة جدة": القمر البدر سيزيّن السماء طوال الليل

يُرصَد بسماء المملكة، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، القمر البدر هذا الشهر، وسيزيّن السماء طوال الليل.
وقال رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ إن القمر البدر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس، ومساره في السماء سيحاكي المسار المنخفض للشمس بعد ستة أشهر من الآن، حيث سيكون في أقصى الجنوب، فهذا القمر يكتمل بدراً بالقرب من الانقلاب الصيفي؛ لذلك سيتبع تقريباً المسار الظاهري نفسه لشمس ديسمبر عبر السماء.
وأضاف: سيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبيرٌ في أثناء شروقه عندما يكون قريباً من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالياً، لكن بعد ارتفاعه في السماء يعود إلى حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.
وأشار أبو زاهرة؛ إلى أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي مائلاً نحو الجنوب، وسيغرب بالأفق الجنوبي الغربي مع شروق شمس السبت.
وأردف: بشكلٍ عام يمكن القول إن القمر بدر طوال الليل، لكن علمياً نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك صبيحة يوم السبت 22 يونيو 2024 عند الساعة 04:07 ص؛ بتوقيت مكة المكرّمة (01:07 ص؛ بتوقيت غرينتش) ويكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر".
يُذكر أنه خلال الليالي المُقبلة سيشرق القمر متأخراً بنحو الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.