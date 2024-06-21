"فلكيّة جدة": القمر البدر سيزيّن السماء طوال الليل

وأضاف: سيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبيرٌ في أثناء شروقه عندما يكون قريباً من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالياً، لكن بعد ارتفاعه في السماء يعود إلى حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.