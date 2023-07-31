4 أعراض ونصيحتان.. "سعود الطبية" تحدّد طرق حماية الأذن عند السباحة

قالت مدينة الملك سعود الطبية إن "أذن السبّاح" هي عدوى تصيب قناة الأذن الخارجية التي تصل من طبلة الأذن إلى خارج الدماغ في الحالات المتقدمة، وعادة ما يكون سببها الماء المتبقي في الأذن الذي يكون بيئة تساعد على نمو البكتيريا بتغيُّر الوسط المادي.
ولفتت المدينة إلى أن أبرز أعراض "أذن السباح" التي تتراوح ما بين البسيطة والشديدة، حدوث ألم شديد قد يشيع في الوجه أو الرقبة أو جانب الرأس، وانسداد كامل القناة واحمرار أو تورم الأذن الخارجية، مع إخراج إفرازات ذات روائح كريهة وتورم في الغدة اللمفية في الرقبة والإصابة بالحمّى.
ووجّهت المدينة، وفق إنفوجرافيك نشرته اليوم، مجموعة من النصائح والإرشادات لحماية الأذن من المهيّجات بينها وضع قطعة من القطن في الأذن أو سدادات عند استخدام منتجات مثل مثبتات وصبغات الشعر، وفي حال إجراء جراحة مسبقاً بالأذن يجب استشارة الطبيب قبل السباحة.