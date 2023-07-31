4 أعراض ونصيحتان.. "سعود الطبية" تحدّد طرق حماية الأذن عند السباحة

ولفتت المدينة إلى أن أبرز أعراض "أذن السباح" التي تتراوح ما بين البسيطة والشديدة، حدوث ألم شديد قد يشيع في الوجه أو الرقبة أو جانب الرأس، وانسداد كامل القناة واحمرار أو تورم الأذن الخارجية، مع إخراج إفرازات ذات روائح كريهة وتورم في الغدة اللمفية في الرقبة والإصابة بالحمّى.