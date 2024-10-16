الرياض تستضيف مؤتمر الطاقة العالمي السابع والعشرين في عام 2026م تحت شعار "تغييرات ملهمة لتحقيق تحولات الطاقة"

وكانت الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي الدكتورة أنجلا ولكنسون، قد قالت: "جاء اختيارنا لهذا الشعار لدورة مؤتمر الطاقة العالمي السابعة والعشرين، التي ستنعقد في عام 2026م في الرياض، للتركيز على فاعلية عملنا اليوم؛ لتحقيق تحولات ناجحة في قطاع الطاقة في أنحاء العالم؛ حيث يقف البشر جميعهم أمام مرحلة تاريخية لقطاع الطاقة؛ إذ ليس هناك خيار واحد فقط، وإنما خيارات متعددة تسهم في استمرار التطور ضمن الأطر الجغرافية المتنوعة".