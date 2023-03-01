أمير الباحة يدشن 20 مشروعًا تعليميًا بقيمة تجاوزت 150 مليون ريال

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم، عشرين مشروعًا تعليميًا جديدًا بالمنطقة بقيمة إجمالية تجاوزت 150 مليون ريال يستفيد منها أكثر من 8000 طالب وطالبة في مدارس تعليم الباحة ومحافظة المخواة، وبحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، ومدير تعليم المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق.