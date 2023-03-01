أمير الباحة يدشن 20 مشروعًا تعليميًا بقيمة تجاوزت 150 مليون ريال

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم، عشرين مشروعًا تعليميًا جديدًا بالمنطقة بقيمة إجمالية تجاوزت 150 مليون ريال يستفيد منها أكثر من 8000 طالب وطالبة في مدارس تعليم الباحة ومحافظة المخواة، وبحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، ومدير تعليم المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق.
وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضًا مرئيًا حول المشروعات التعليمية المنفذة، مستمعًا إلى كلمة من مدير عام التعليم بالمنطقة حول المشاريع المنفذة وقيمتها ومدة التنفيذ ودورها في دفع العجلة التنموية للتعليم في المنطقة؛ لتنضمّ للمرافق الحيوية التي تقدم الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات.
وبيّن ما تميزت به المشاريع التعليمية الحديثة من المباني المدرسية والمجمعات التعليمية من المواصفات العالية والمرافق المرموقة والتجهيزات التقنية الحديثة.
وبهذه المناسبة، رفع الأمير حسام بن سعود خلال افتتاحه للمشاريع التعليمية شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد على دعمهما غير المحدود لقطاع التعليم بمنطقة الباحة، مؤكدًا السعي نحو تحقيق تطلعات القيادة نحو بناء جيل يتسلح بالإيمان والقيم والولاء الوطني، ويتكئ على الكفايات والمهارات اللازمة لخدمة الوطن الغالي، والإسهام في التطوير والنهضة، والتقدم بين الدول، وفق مستهدفات رؤية المملكة.