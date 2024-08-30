أحدهما حاول إنقاذ الآخر.. وفاة شابين غرقاً في شلال وادي ذهب بالليث

شهد شلال المحالة بقرية ذهب- شرق محافظة الليث؛ صباح اليوم الجمعة، حالتَي غرق لشابَّيْن، كانا يتنزهان في الموقع عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة.
ولقي الشابان مصرعهما غرقاً في المنطقة التي تحتضن الشلال الشهير بقرية ذهب- شرقي محافظة الليث، ويرتاده المتنزهون من داخل المحافظة وخارجها، وتحيط به بركٌ مائية عميقة.
وكان المتوفيان يتنزهان في الموقع، صبيحة اليوم الجمعة، وذكر شهودُ عيانٍ أن شاباً قفز ولحق به الآخر من أجل إنقاذه، فغرقا معاً.
وباشرت الجهات المختصّة الحادثة عقب تلقيها البلاغ على الفور، وتمّ انتشال الجثمانَيْن.