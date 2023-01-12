ضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 22 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطنان، و4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية النيجيرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.