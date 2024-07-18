علامة HONOR تعلن عن إطلاق سلسلة HONOR 200 في منطقة الشرق الأوسط وتكشف عن مستقبل تصوير البورتريه بالذكاء الاصطناعي

علاوة على ذلك، شارك المسؤولين في شركة HONOR الضوء في هذا الحدث على توسع العلامة الكبير في المنطقة خلال العام الماضي. فقد حققت العلامة التجارية نمواً مثيراً للإعجاب في منطقة الشرق الأوسط، مع زيادة ملحوظة في الأرباح بنسبة 154% على أساس سنوي في عام 2023. واستمر هذا الاتجاه في النصف الأول من عام 2024، حيث أظهر نموًا قويًا في الأرباح بنسبة 90%. ومن الجدير بالذكر بشكل خاص النمو المذهل بنسبة 544٪ في القطاع الأجهزة الرائدة، مما يعكس التوسع الاستراتيجي لشركة HONOR وتفضيل المستهلك المتزايد في السوق التنافسية بالمنطقة.