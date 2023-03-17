احذر "الخناق".. صورة كاملة عن "اضطرابات النوم وعلاجها" يبرزها مختص

وتابع: الأرق تحديداً هو صعوبة الدخول في مرحلة النوم، و ربما يعود لاعتبارات ضغوط وظروف العمل أو زيادة الأعباء التي تجعل الفرد في حالة نفسية متقلبة، مما ينعكس أثر ذلك سلبًا على النوم الصحي وجودته، و"الأرق" يمثل أكثر اضطرابات النوم انتشارًا، وتقريباً الجميع قد عانى من هذه المشكلة في فترة من فترات حياته، ومن الناحية الطبية فإن الأرق نوعان، الأول هو الأرق الحاد والذي يشكو منه الفرد ليلة أو ليلتين أو ثلاثة ليالٍ، وقد يكون ناتجاً عن مسببات عديدة، منها ظروف التوتر وضغوطات الحياة والعمل، وغير ذلك من الأمور الاجتماعية اليومية، وهناك الأرق المزمن الذي يحدث ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل، ولمدة أقلها ثلاثة أشهر متواصلة، وهذا النوع من الأرق يستوجب التشخيص والعلاج لدى أطباء طب النوم لمعرفة مسبباته.