"إغاثي" الملك يوزّع 3.262 حقيبة مدرسية على الطلاب أبناء اللاجئين السوريين في الأردن

وتأتي هذه المساعدات الإغاثية في إطار الدعم المتواصل الذي يُقدّمه المركز للاجئين السوريين في مختلف المجالات، ومنها المجال التعليمي الذي يراعى فيه أهمية توفير الأجواء التعليمية المناسبة لأبناء اللاجئين.