"إغاثي" الملك يوزّع 3.262 حقيبة مدرسية على الطلاب أبناء اللاجئين السوريين في الأردن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3.262 حقيبة مدرسية على الطلاب أبناء اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمّان.
وجرى توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية التي يحتاجها الطلبة من مختلف الفئات العمرية من الصفوف الابتدائية وحتى المرحلة المتوسطة.
وتأتي هذه المساعدات الإغاثية في إطار الدعم المتواصل الذي يُقدّمه المركز للاجئين السوريين في مختلف المجالات، ومنها المجال التعليمي الذي يراعى فيه أهمية توفير الأجواء التعليمية المناسبة لأبناء اللاجئين.
على جانب آخر وزّع المركز أمس الأول 600 سلة غذائية في منطقة خيربور بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.200 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2023م المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للفئات الأكثر احتياجاً والمتضررين من الفيضانات هناك.