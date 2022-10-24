8 نصائح من "دهانات الجزيرة" عليك اتباعها قبل البدء بدهان غرفتك

6. اختبار اللون

تأتي هذه الخطوة في المراحل الأخيرة من الاستعداد لتنفيذ الدهان. قد تختار لوناً ويعطيك البائع نفس اللون الذي طلبت، لكن هذا لا يعني أنك تستطيع تطبيق الدهان مباشرة على كامل الجدار فور حصولك عليه. غالباً ما يوصى بالتريث قليلاً، وذلك لأن اللون قد يختلف بشكل بسيط، والسبب يعود إلى عامل الإضاءة في المكان، سواء الإضاءة الطبيعية أو المصابيح. لهذا، من الأفضل البدء بطلاء جزئية بسيطة جداً لتعطيك تصوراً أفضل عن اللون الذي اخترت، وفي حال كان المظهر مناسباً لك فبإمكانك تطبيقه على كامل الجدار.