8 نصائح من "دهانات الجزيرة" عليك اتباعها قبل البدء بدهان غرفتك

تجديد دهان المنزل ليستعيد منزلك رونقه السابق مسألة سهلة التنفيذ واقتصادية في آن واحد، فإذا كنت ترغب بخيار اقتصادي أكثر، فما رأيك بأن تقوم بطلاء الدهان بنفسك؟ توجد بعض النقاط التي ينبغي عليك اتباعها لتضمن جودة النتيجة النهائية لعملك قبل البدء بعملية الطلاء.
هناك الكثير من الخطوات والنصائح التي ينبغي اتباعها عندما تقوم بطلاء منزلك بنفسك، سنأتي على ذكر أهمها فقط.
تورد "دهانات الجزيرة" في موقعها الإلكتروني على الإنترنت أهم النقاط التي تساعدك في إتمام عملية طلاء الدهان على أكمل وجه، وهي نصائح تتماشى مع تنفيذ أغلب أنواع الدهان، لأن خطوات تنفيذ الدهان تختلف من نوع لآخر.
1. استخدام الشريط اللاصق
أول ما يجب عليك القيام به قبل البدء بعملية الدهان هو استخدام الشريط اللاصق لتغطية جميع حواف الجدران للمحافظة على الأرضيات والأسقف، واحرص أيضاً على تغطية الأفياش ومقابض الأبواب قبل البدء في الدهان، وبذلك، ستوفر على نفسك الوقت والجهد من أجل التنظيف في حال اتّسخ المكان من الطلاء. يمكنك هنا الاطلاع على أجود أنواع الأشرطة اللاصقة "الشطرطون"
2. استخدام نايلون الحماية
قبل البدء بالدهان، لابدّ من التأكد من تغطية جميع الأماكن التي قد تتعرّض للدهان، مثل الأرضيات وقطع الأثاث، لحمايتها حمايةً محكمة ودقيقة حتى لا تتسخ بالطلاء.
في حال كنت تريد طلاء دولاب صغير، فبإمكانك استخدام أي قطعة قماش لتغطية الأرضية، أما في حال كنت تريد طلاء الغرفة، فاستخدام رول النايلون هو الخيار الأفضل، وبإمكانك الطلب أونلاين عن طريق هذا الرابط.
3. تنظيف الفرشاة قبل الدهان
إذا كنت تستخدم الفرشاة لأول مرة، فلا حاجة لتنظيفها، لكن إذا كانت الفرشاة قد استخدمت من قبل، فلابدّ من تنظيفها باستخدام الماء في حال كان الدهان المستخدم من قبل هو دهان مائي. أما إذا كان الدهان دهاناً زيتياً، فالماء وحده لا يكفي لإزالة الدهان، ويجب تنظيفها بواسطة الثنر.
4. مشّط الفرشاة قبل الدهان
لا أحد بالتأكيد يرغب في أن تظهر تكتلات الدهان على جدران منزله، لذا، عليك أن تتوخى الحذر، وتتأكد من تمشيط الفرشاة بشكل جيد، ومن أن جميع شعرات الفرشاة متفرقة عن بعضها البعض قبل وضع الفرشاة في الطلاء. بعد التأكد من ذلك، يمكنك البدء بالدهان. وهذه الخطوة مهمة جداً، ففي حال ظهرت التكتلات على الجدار، فإن عملية إزالتها ستصبح صعبة، خاصة بعد جفاف الطلاء، والحل الوحيد لإزالته سيكون بواسطة ورق الصنفرة فقط.
5. جودة رول الدهان
مع أن معظم رولات الدهان تكون بحالة جيدة وجاهزة للاستخدام مباشرةً، إلا أنه من الأفضل التأكّد من جودتها قبل البدء، وذلك بتمريرها عدة مرات على الجدار، والتأكّد من أنها سلسة الحركة، بالإضافة إلى تنظيفها من الشوائب بتمريرها على الشريط اللاصق عدة مرات.
6. اختبار اللون
تأتي هذه الخطوة في المراحل الأخيرة من الاستعداد لتنفيذ الدهان. قد تختار لوناً ويعطيك البائع نفس اللون الذي طلبت، لكن هذا لا يعني أنك تستطيع تطبيق الدهان مباشرة على كامل الجدار فور حصولك عليه. غالباً ما يوصى بالتريث قليلاً، وذلك لأن اللون قد يختلف بشكل بسيط، والسبب يعود إلى عامل الإضاءة في المكان، سواء الإضاءة الطبيعية أو المصابيح. لهذا، من الأفضل البدء بطلاء جزئية بسيطة جداً لتعطيك تصوراً أفضل عن اللون الذي اخترت، وفي حال كان المظهر مناسباً لك فبإمكانك تطبيقه على كامل الجدار.
7. التأكد من كمية الخلط في الدهان
اختلاف لون الطلاء عما شاهده الزبون، سواء في الصور أو داخل المعرض، يعتبر من المشاكل الشائعة التي تواجه معظم من يقومون بطلاء جدرانهم من غير المحترفين. السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو إغفالهم خطوة أساسية تأتي في أول عملية الطلاء، ألا وهي كمية الماء المضاف بالنسبة للدهان المائي، أو الثنر بالنسبة للدهان الزيتي.
لكل منتج كمية خلط مثالية له، لذلك، في حال زادت الكمية عن المطلوب أو نقصت، فسيؤثر هذا سلباً على الدهان من ناحية الجودة ودرجة اللون أيضاً (يمكنك الاستعانة بـ خدمة تنفيذ الدهان في حال أردت فنياً احترافياً للقيام بالمهمة).
8. تنظيف المكان بعد الدهان
مهما بلغت احتياطاتك من الدّقة لحماية الغرفة من الدهان، لابدّ وأن تتسخ بعض الزوايا والأماكن بالدهان. وفي حال كنت تريد معرفة طريقة إزالة الدهان من الأثاث أو السجاد أو أي سطح آخر فستعثر هنا على طرق مفصلة عن كيفية إزالة الدهان، مع ذكر المنتجات المستخدمة والطرق الصحيحة لتطبيقها.