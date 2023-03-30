حظر استيراد الروبيان من الهند.. هذا كل ما تريد معرفته عن فيروس "متلازمة البقع البيضاء"

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فرض حظر مؤقت على استيراد الروبيان (الجمبري) من الهند.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة "طلبت سحب عينات من المنتجات البحرية المستوردة من خلال المنافذ الحدودية؛ حيث اتضح بعد سـحب العينات، ظهور نتائج إيجابية لفيروس متلازمة البقع البيضاء في منتجات الروبيان المجمدة المستوردة من الهند".
وأضافت أنها قررت على إثر هذه النتائج، فرض الحظر المؤقت على استيراد الروبيان من الهند؛ لحين قيام الجانب الهندي بتقديم ضمانات كافية تضمن سلامة تلك المنتجات المصدرة إلى المملكة، وضمان عدم انتقال الفيروس إلى الثروة السمكية بالسعودية.
ومتلازمة البقع البيضاء (بالإنجليزية: White spot syndrome) هي عدوى فيروسية تصيب روبيان البينيدي. هذا المرض مُعدٍ وقاتل بدرجة كبيرة. يقتل الروبيان بسرعة. وتُسبب هذه المتلازمة عائلة من الفيروسات تسمى فيروسات النيما.
ووفق "ويكيبيديا" يرجع سبب حدوث هذا المرض إلى عائلة من الفيروسات المتقاربة التي تندرج تحت اسم مركب الفيروسات العصوية لمتلازمة البقعة البيضاء (WSSV) والتي تسبب مرض متلازمة العقدة البيضاء (WSS).
وكان أول وباء تم الإبلاغ عنه بسبب ذلك الفيروس، في تايوان عام 1992.. وعلى الرغم من ذلك جاءت تقارير الخسائر بسبب متلازمة البقعة البيضاء من الصين عام 1993؛ حيث أدى ذلك إلى انهيار افتراضي في صناعة زراعة الروبيان.
وقد تبع ذلك تفشي المرض في اليابان وكوريا في نفس العام، وكذلك تايلاند والهند وماليزيا عام 1994، وبحلول عام 1996 كان الفيروس قد أثر بشدة على شرق آسيا وغربها. وتم الإبلاغ عنه في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر عام 1995، وفي عام 1998 وصل أمريكا الوسطى والجنوبية، وفي المكسيك عام 1999، وعام 2000 في الفلبين، وفي السعودية عام 2011، وحاليًا يُعرف وجوده في كل المناطق المنتجة للروبيان ماعدا أستراليا.