حظر استيراد الروبيان من الهند.. هذا كل ما تريد معرفته عن فيروس "متلازمة البقع البيضاء"

وقد تبع ذلك تفشي المرض في اليابان وكوريا في نفس العام، وكذلك تايلاند والهند وماليزيا عام 1994، وبحلول عام 1996 كان الفيروس قد أثر بشدة على شرق آسيا وغربها. وتم الإبلاغ عنه في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر عام 1995، وفي عام 1998 وصل أمريكا الوسطى والجنوبية، وفي المكسيك عام 1999، وعام 2000 في الفلبين، وفي السعودية عام 2011، وحاليًا يُعرف وجوده في كل المناطق المنتجة للروبيان ماعدا أستراليا.