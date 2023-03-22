"السياحة" تطلق مبادرتها التعليمية الجديدة لرفع القدرات الوطنية داخل القطاع

وسيتيح البرنامج التعليمي للجامعات للطلاب الالتحاق بعدد من البرامج المتخصصة؛ مثل "دبلوم السياحة والسفر" بجامعة تبوك بالتشارك مع جامعة هونج كونج بوليتكنك، و"دبلوم الضيافة في المنتجعات الجبلية" بجامعة الملك خالد بالشراكة مع مدرسة لاروش السويسرية، و"دبلوم الضيافة وإدارة الأعمال" من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودبلوم السياحة الاستشفائية في كلية البترجي الطبية مع جامعة باليرمو الإيطالية، وماجستير الإدارة- مسار سياحة في كلية الأمير محمد بن سلمان.