"التجمع الصحي الأول بالرياض" يحتفي بـ"اليوم العالمي للطب التلطيفي"

وأوضح أنه يتم توفير الرعاية التلطيفية للأفراد من كل الأعمار وجميع المصابين بمرض خطير أو يهدد الحياة، مثل: السرطان، الأمراض العصبية المستعصية، الخرف، الزهايمر، مرض باركنسون، السكتة الدماغية، الفشل الكلوي، الفشل الكبدي، التشمع، أمراض القلب المزمنة، أمراض الرئة المستعصية، التليف الكيسي، اضطرابات نخاع العظم والدم التي تتطلب زراعة الخلايا الجذعية، نقص المناعة المكتسب.