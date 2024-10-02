"ساما" يُصدر مبادئ "الالتزام" و"المراجعة الداخلية" لشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار "مبادئ الالتزام" و"مبادئ المراجعة الداخلية" لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير القطاع.