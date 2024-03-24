ساعة الأرض.. إطفاء أكثر من 3400 عمود إنارة بجميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية

يُذكر أن فعالية "ساعة الأرض" تعد حدثًا بيئيًا عالميًا يُطلب خلاله من مُلاك المنازل والمسؤولين عن المنشآت والمعالم المعمارية، إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس كل عام؛ وذلك لرفع الوعي بخطر الانبعاث الحراري الذي تُسببهُ مصادر الطاقة.