ساعة الأرض.. إطفاء أكثر من 3400 عمود إنارة بجميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية

شاركت أمانة المنطقة الشرقية، مساء أمس، في الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري "ساعة الأرض" بإطفاء الإنارة في عدد من الطرق والشوارع والمباني، لمدة ساعة.
وجاءت مشاركة الأمانة بإطفاء أكثر من 3400 عمود إنارة، في عدد من الطرق والشوارع، والواجهات البحرية، والفعاليات، إضافة إلى عدد من المباني التابعة للأمانة والبلديات في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
يُذكر أن فعالية "ساعة الأرض" تعد حدثًا بيئيًا عالميًا يُطلب خلاله من مُلاك المنازل والمسؤولين عن المنشآت والمعالم المعمارية، إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس كل عام؛ وذلك لرفع الوعي بخطر الانبعاث الحراري الذي تُسببهُ مصادر الطاقة.