"النيابة العامة": خيانة الأمانة محظورة بجميع صورها وأشكالها

وقالت النيابة العامة: "كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".