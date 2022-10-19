وزير الصناعة يدشن مبادرة "مصانع المستقبل" والمعرض المصاحب لها

وبين أنه وبالنظر إلى العالم من حولنا، وما وصل إليه من مواكبة للمستجدات وصولاً إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، كان لزاماً علينا أن ننطلق من حيث انتهى العالم، ونخوض غمار هذه التحديات، مستمدين العون بعد توفيق الله عز وجل من الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة ومن التكامل الحكومي الذي تتبناه رؤية المملكة 2030، لذا كان خيارنا أن نضع مستهدفاً طموحاً يرسم ملامح قطاعنا المستقبلي الذي نتطلع إلى أن يكون قائماً على التقنية والابتكار.