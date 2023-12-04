5.5 مليون ريال .. قدمتها جمعية "كهاتين" للأيتام وأسرهم في شهر نوفمبر 2023

يذكر ان الجمعية في هذا الشهر قد نجحت في تنظيم بطولة كأس كهاتين لجمعيات الأيتام 2023 م، والتي من خلالها حضر من منسوبي الجمعية أكثر من 1000 أسرة من مستفيدي الجمعية، موفرين لهم جميع ما يخدمهم من: المواصلات والإعاشة والمشاركة في الفعاليات والجوائز التي قدمت لهم على مدى 4 أيام متتالية، والتي تأتي وفقاً لأهداف الخطة الاستراتيجية للجمعية متوائمةً مع أهم برامج الرؤية "برنامج جودة الحياة".