الدرعية تتوج خامس عقود مشروعات "الاستثمارات العامة".. هنا مكانة تاريخية ورخاء اقتصادي

ومشروع الدرعية يأتي جزءًا من إستراتيجية الصندوق للمساهمة في تمكين وتعزيز الإمكانات السياحية والثقافية في المملكة، حيث سيُسهم الصندوق في إطلاق مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في الدرعية عبر مختلف مراحل التطوير؛ ومنها: البناء، والضيافة، والإسكان، والتجزئة، والترفيه.