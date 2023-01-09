الدرعية تتوج خامس عقود مشروعات "الاستثمارات العامة".. هنا مكانة تاريخية ورخاء اقتصادي

في الوقت الذي يجري العمل فيه على مشروع الدرعية على قدم وساق ويسابق الزمن ليحقق رؤية طموحة تجعل من العاصمة التاريخية للسعوديين منارة ثقافية وإشعاعية انطلقت من حي الطريف قبل 300 عام، يأتي إعلان سمو ولي العهد مشروع الدرعية أحد المشروعات الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة.
ويتماشى مشروع الدرعية الذي دخل خامسًا محفظة المشروعات الكبرى إلى جانب القدية ونيوم والبحر الأحمر وروشن، مع إستراتيجية الصندوق من خلال تطوير استثماراته في العديد من القطاعات المحلية.
وتعد قطاعات السياحة والترفيه والضيافة من القطاعات الثلاثة عشر ذات الأولوية لدى الصندوق وفقًا لإستراتيجية الصندوق2021-2025، كما سيدعم الصندوق استحداث فرص استثمارية جديدة للشركات المحلية.
ومشروع الدرعية يأتي جزءًا من إستراتيجية الصندوق للمساهمة في تمكين وتعزيز الإمكانات السياحية والثقافية في المملكة، حيث سيُسهم الصندوق في إطلاق مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في الدرعية عبر مختلف مراحل التطوير؛ ومنها: البناء، والضيافة، والإسكان، والتجزئة، والترفيه.
سيستحدث مشروع الدرعية العديد من فرص العمل، إضافة إلى إسهامه في تمكين العديد من القطاعات المحلية الإستراتيجية، واستحداث الفرص للشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في المشروع عبر مختلف مراحل التطوير والتنفيذ.