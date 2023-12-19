درجة مئوية.. السودة تسجّل أدنى حرارة بالمملكة ومكة المكرّمة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 33 مئوية، فيما سجّلت السودة درجة واحدة فقط .