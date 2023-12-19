درجة مئوية.. السودة تسجّل أدنى حرارة بالمملكة ومكة المكرّمة الأعلى
محليات

درجة مئوية.. السودة تسجّل أدنى حرارة بالمملكة ومكة المكرّمة الأعلى

الدمام وطريف والقريات وعرعر وسكاكا أعلى نسبة رطوبة بين 90% و95%

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 33 مئوية، فيما سجّلت السودة درجة واحدة فقط .

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، في جدة 32 درجة، وجازان والقنفذة 31 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بدرجة مئوية، وطريف 2 مئوية وأبها 3 درجات، والباحة والقريات 4 مئوية، وحائل وعرعر وسكاكا 5 مئوية.

وسجّلت الدمام وطريف والقريات وعرعر وسكاكا والأحساء أعلى نسبة رطوبة بين 90% و95%.

المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة

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