محليات
درجة مئوية.. السودة تسجّل أدنى حرارة بالمملكة ومكة المكرّمة الأعلى
الدمام وطريف والقريات وعرعر وسكاكا أعلى نسبة رطوبة بين 90% و95%
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 33 مئوية، فيما سجّلت السودة درجة واحدة فقط .
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، في جدة 32 درجة، وجازان والقنفذة 31 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بدرجة مئوية، وطريف 2 مئوية وأبها 3 درجات، والباحة والقريات 4 مئوية، وحائل وعرعر وسكاكا 5 مئوية.
وسجّلت الدمام وطريف والقريات وعرعر وسكاكا والأحساء أعلى نسبة رطوبة بين 90% و95%.