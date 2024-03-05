إطلاق "زين كلينيك" بموجب شراكة استراتيجية بين زين السعودية ومنصة "الطبي".. على هامش "ليب 24"

أعلنت "زين السعودية" عن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع منصة "الطبي"، التي تقدم خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد عبر مكالمة فيديو صوتية مباشرة أو محادثة نصية مع الأطباء المعتمدين.
وبموجب هذه الشراكة سيتم إطلاق "زين كلينيك" عبر تطبيق "زين السعودية"؛ لتقديم مفهوم جديد للاستشارة الطبية عن بُعد، ولتكون "زين السعودية" بذلك أول مشغل اتصالات يُطلق خدمات طبية عن بُعد عبر تطبيقها في المملكة.
وجاء هذا الإعلان خلال الدورة الثالثة من مؤتمر "ليب 2024"، والذي تشارك فيه "زين السعودية" كراعٍ استراتيجي.
وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية "زين السعودية" والتزامها في تنويع خدماتها والاستفادة من الدخول في قطاعاتٍ وصناعات جديدة، وإطلاق خدمات رقمية مبتكرة وفريدة من نوعها في السوق السعودية تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية لتوفير خدمات عميل متكاملة ورقمية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وبما يعزز مسيرة التحول الرقمي في المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030