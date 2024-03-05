إطلاق "زين كلينيك" بموجب شراكة استراتيجية بين زين السعودية ومنصة "الطبي".. على هامش "ليب 24"

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية "زين السعودية" والتزامها في تنويع خدماتها والاستفادة من الدخول في قطاعاتٍ وصناعات جديدة، وإطلاق خدمات رقمية مبتكرة وفريدة من نوعها في السوق السعودية تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية لتوفير خدمات عميل متكاملة ورقمية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وبما يعزز مسيرة التحول الرقمي في المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030